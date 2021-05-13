Участники акции направили жалобы о своих проблемах в организацию Kaiser Permanente Northwest. Там решили изучить последствия воздействия слезоточивого газа на организм человека.

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Онлайн-опрос прошли 2 200 человек. 900 женщин сообщили об аномальных месячных – некоторые из них жаловались, что они стали обильнее, чем обычно. Также девушки рассказали, что у них усилились спазмы и болевые ощущения в молочных железах.

Самые распространенные жалобы участников акции:

головная боль,

диарея,

тошнота,

проблемы с психическим здоровьем.

О подобных симптомах журналистам рассказывали участники и участницы протестов в Сиэтле, Миннеаполисе и Рочестере.

Эта работа — важный вклад в научные исследования последствий применения слезоточивого газа, которые ранее были сосредоточены на молодых мужчинах в армии и полиции,

– заметил профессор кафедры анестезиологии в университете Дьюка Свен-Эрик Джордт.

Исследователи утверждают, что результаты исследования опровергают утверждения о несерьезности и краткосрочности негативных последствий после применения слезоточивого газа.