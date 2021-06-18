Людей, которые добровольно отказываются от родительства, называют "чайлдфри". Не стоит путать их с "чайлдхейтерами", которые испытывают ненависть к маленьким людям.

К теме Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально

Интересно, что часто чайлдфри становятся бессознательно – многие просто постоянно откладывают рождение ребенка до тех пор, пока зачатие становится невозможным. Этот стиль жизни часто подвергается общественному осуждению, особенно в старших людей.

Но психологи из государственного университета Мичигана (США) выяснили, что процент чайлдфри очень высок. По крайней мере в США.

Результаты анализа:

В исследовании приняли участие 981 человек из штата Мичиган.

При анализе выяснилось, что более четверти из них не имеют детей.

Но важно, что по показателям удовлетворенности жизнью люди без детей ничем не отличались от людей с детьми. При этом бездетные граждане имели более либеральные взгляды, чем родители или те, которые мечтали стать родителями.

В дальнейшем психологи планируют провести больше исследований, чтобы глубже изучить эту тему и подробнее конкретизировать свои выводы.