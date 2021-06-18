Людей, которые добровольно отказываются от родительства, называют "чайлдфри". Не стоит путать их с "чайлдхейтерами", которые испытывают ненависть к маленьким людям.
К теме Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
Интересно, что часто чайлдфри становятся бессознательно – многие просто постоянно откладывают рождение ребенка до тех пор, пока зачатие становится невозможным. Этот стиль жизни часто подвергается общественному осуждению, особенно в старших людей.
Но психологи из государственного университета Мичигана (США) выяснили, что процент чайлдфри очень высок. По крайней мере в США.
Результаты анализа:
- В исследовании приняли участие 981 человек из штата Мичиган.
- При анализе выяснилось, что более четверти из них не имеют детей.
Но важно, что по показателям удовлетворенности жизнью люди без детей ничем не отличались от людей с детьми. При этом бездетные граждане имели более либеральные взгляды, чем родители или те, которые мечтали стать родителями.
В дальнейшем психологи планируют провести больше исследований, чтобы глубже изучить эту тему и подробнее конкретизировать свои выводы.