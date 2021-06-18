Счастливы ли люди без детей: исследование

18 июня 2021 , 18:12
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Источник:

PLOS One

Психологи провели исследование на тысячи взрослых жителях США. Четверть из участников не имеют детей.

Людей, которые добровольно отказываются от родительства, называют "чайлдфри". Не стоит путать их с "чайлдхейтерами", которые испытывают ненависть к маленьким людям.

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Интересно, что часто чайлдфри становятся бессознательно – многие просто постоянно откладывают рождение ребенка до тех пор, пока зачатие становится невозможным. Этот стиль жизни часто подвергается общественному осуждению, особенно в старших людей.

Но психологи из государственного университета Мичигана (США) выяснили, что процент чайлдфри очень высок. По крайней мере в США.

Результаты анализа:

  • В исследовании приняли участие 981 человек из штата Мичиган.
  • При анализе выяснилось, что более четверти из них не имеют детей.

Но важно, что по показателям удовлетворенности жизнью люди без детей ничем не отличались от людей с детьми. При этом бездетные граждане имели более либеральные взгляды, чем родители или те, которые мечтали стать родителями.

В дальнейшем психологи планируют провести больше исследований, чтобы глубже изучить эту тему и подробнее конкретизировать свои выводы.

Автор: Анастасія Кушпіт