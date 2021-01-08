В Великобритании правоохранители разыскивают мошенника. Он сделал фейковую прививку от коронавируса 92-летней женщине.

Злоумышленник взял с нее почти 220 долларов за якобы дозу вакцины. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Как это случилось

Как рассказала 92-летняя женщина, мошенник сделал ей укол приспособлением, похожим на дротик. Пока неизвестно, какое именно вещество злоумышленник ввел женщине, но медики побочных эффектов у нее не обнаружили.

Злоумышленника разыскивает полиция

Злоумышленника разыскивает британская полиция. Его быстрое задержание, как отметили правоохранительные органы, является очень важным, поскольку мошенник требует деньги от людей и может подвергнуть опасности жизни британцев.

Отметим! В конце декабря Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами от COVID-19. Правоохранители рассказали о появлении в соцсетях фиктивных объявлений о продаже вакцин от коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения Великобритании отметили, что вакцинация от коронавируса является бесплатной в Соединенном Королевстве и представители министерства никогда не будут спрашивать банковские реквизиты у пациентов.

Вакцинация в Великобритании: коротко