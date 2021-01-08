Сделал 92-летней женщине фейковую прививку от COVID-19: в Великобритании разыскивают мошенника
В Великобритании правоохранители разыскивают мошенника. Он сделал фейковую прививку от коронавируса 92-летней женщине.
Злоумышленник взял с нее почти 220 долларов за якобы дозу вакцины. Об этом сообщили на сайте BBC.
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Как это случилось
Как рассказала 92-летняя женщина, мошенник сделал ей укол приспособлением, похожим на дротик. Пока неизвестно, какое именно вещество злоумышленник ввел женщине, но медики побочных эффектов у нее не обнаружили.
Злоумышленника разыскивает полиция
Злоумышленника разыскивает британская полиция. Его быстрое задержание, как отметили правоохранительные органы, является очень важным, поскольку мошенник требует деньги от людей и может подвергнуть опасности жизни британцев.
Также в Министерстве здравоохранения Великобритании отметили, что вакцинация от коронавируса является бесплатной в Соединенном Королевстве и представители министерства никогда не будут спрашивать банковские реквизиты у пациентов.
Вакцинация в Великобритании: коротко
- По состоянию на 25 декабря в Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 600 тысяч граждан.
- Вакцинация британцев от коронавируса началась 8 декабря.
- Страна одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны. Это уже третий одобренный препарат против коронавируса в государстве.
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