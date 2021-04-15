Японцы разработали вещество, которое делает бета-амилоид в головном мозге уязвимым для иммунной системы. Исследование провели только на мышах.

Возникновение болезни Альцгеймера

Основная гипотеза развития болезни Альцгеймера связывает ее с отложением в головном мозге бляшек патологического белка бета-амилоида. Ранее ученые и фармкомпании пытались справиться с этими бляшками с помощью моноклональных антител.

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Однако испытания этих препаратов и лекарств с другим механизмом действия всегда прекращались на сравнительно ранних стадиях, поэтому сейчас препаратов против болезни Альцгеймера не существует.

Новый метод лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Токийского университета разработали небольшую молекулу, которую назвали катализатором фотооксигенации. В организме это вещество способно высвобождать атомы кислорода. Она остается инертной, пока на нее не подействуют светом ближнего инфракрасного диапазона.

Как происходило исследование

Сначала ученые исследовали свой катализатор в экспериментах на культурах клеток и тканей. Когда молекула активизировалась, активный кислород атаковал бляшки бета-амилоида, делая их структуру нестабильной. Далее измененные амилоидные бляшки уничтожаются клетками иммунной системы.

Ученые испытали катализатор фотооксигенации в эксперименте на мышах с болезнью Альцгеймера. Вещество подопытным животным вводили непосредственно в головной мозг. После этого мозг грызунов освещали инфракрасным излучением с помощью специально зонда в течение недели по полчаса в день.

Далее авторы исследования провели химический анализ мозга мышей. Он показал, что количество бета-амилоида существенно уменьшилось.

Наконец, ученые проверили действие катализатора фотооксигенации на мертвом мозге людей с болезнью Альцгеймера. Его результаты были впечатляющими: бляшки распадались.

В будущем ученые хотят усовершенствовать этот экспериментальный метод исследования. Они стремятся усовершенствовать катализатор так, чтобы его работа запускалась излучением, источник которого находится вне черепа.