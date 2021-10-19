Также КТ назначают, ввиду тяжелого состояния пациента (даже если ПЦР-тест показывает отрицательный результат). В Минздраве объяснили, как получить и воспользоваться направлением на бесплатную компьютерную томографию.

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Важно: если пациент находится в удовлетворительном состоянии, положительный тест на коронавирус COVID-19 не является основанием для назначения КТ.

Решение о выдаче или невыдаче направление должен решать врач, опираясь на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом) и температуру тела.

Как сделать бесплатное КТ

Пациент должен обратиться к своему семейному или личному врачу за медицинской помощью. Если он увидит такую потребность, то выпишет пациенту е-направление на обследование. В направлении, которое можно получить на телефон, указывается лишь код услуги и информация о заведении и врача, который и создал это направление.

Далее пациент выбирает медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях”. Найти необходимую больницу можно на дашборде НСЗУ или позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77.

После этого пациент должен позвонить в соответствующую поликлинику и уточнить, имеет ли медицинское учреждение аппарат для проведения КТ (томограф) и врача, который его может сделать. Если да, тогда нужно записаться на обследование и прийти в определенное время.

В Минздраве также уточнили, что если человек находится в больнице на стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда его госпитализировали. Для оказания соответствующей помощи больница имеет все необходимое.