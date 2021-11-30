Внутримышечную инъекцию делают в мышечную ткань. Внутри нее много сосудов, что помогает лекарствам быстро попасть во все уголки организма и подействовать.
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В какое место делать укол
Колотить в ягодицу самому себе неудобно, хотя это возможно, если есть большое зеркало и достаточная гибкость. Потому медицинские организации рекомендуют делать укол в ногу. Для укола нужно выбрать среднюю треть бедра, то есть примерно посередине между коленом и бедренным суставом. Не столь важно делать укол сидя или стоя, главное, чтобы было удобно.
Как сделать укол самому себе
- Тщательно вымойте и протрите руки.
- Наденьте перчатки, если есть.
- Протрите место укола спиртовой салфеткой.
- Проверьте ампулу: не истек ли срок годности.
- Вскройте ампулу.
- Извлеките шприц и снимите колпачок с иглы.
- Наберите лекарство в шприц.
- Выпустите лишний воздух, приподняв шприц иглой вверх. Никакой опасности пузырьки воздуха не несут, но могут сделать укол болезненным.
- Левой рукой (для правши) нажмите и слегка натяните кожу в выбранном месте. Левшам – правой рукой.
- Правой рукой (а левшам – левой) введите шприц под углом 90 градусов. Слегка потяните поршень, чтобы проверить, не задет ли большой сосуд. Если в шприце появилась кровь, извлеките и выбросьте шприц, начните снова с новым шприцем.
- Если крови нет в шприце, плавно нажмите на поршень и введите лекарство.
- Выньте иглу под прямым углом.
- Прижмите место укола чистым ватным диском.