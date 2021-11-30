Внутримышечную инъекцию делают в мышечную ткань. Внутри нее много сосудов, что помогает лекарствам быстро попасть во все уголки организма и подействовать.

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В какое место делать укол

Колотить в ягодицу самому себе неудобно, хотя это возможно, если есть большое зеркало и достаточная гибкость. Потому медицинские организации рекомендуют делать укол в ногу. Для укола нужно выбрать среднюю треть бедра, то есть примерно посередине между коленом и бедренным суставом. Не столь важно делать укол сидя или стоя, главное, чтобы было удобно.

Как сделать укол самому себе