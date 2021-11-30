Как сделать укол самостоятельно

30 ноября 2021 , 14:57
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Источник:

Drugs

Есть ситуации, когда уколы нужно делать самостоятельно: чаще это регулярные инъекции, ради которых не хочется ежедневно ездить к врачу.

Внутримышечную инъекцию делают в мышечную ткань. Внутри нее много сосудов, что помогает лекарствам быстро попасть во все уголки организма и подействовать.

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В какое место делать укол

Колотить в ягодицу самому себе неудобно, хотя это возможно, если есть большое зеркало и достаточная гибкость. Потому медицинские организации рекомендуют делать укол в ногу. Для укола нужно выбрать среднюю треть бедра, то есть примерно посередине между коленом и бедренным суставом. Не столь важно делать укол сидя или стоя, главное, чтобы было удобно.

Как сделать укол самому себе

  1. Тщательно вымойте и протрите руки.
  2. Наденьте перчатки, если есть.
  3. Протрите место укола спиртовой салфеткой.
  4. Проверьте ампулу: не истек ли срок годности.
  5. Вскройте ампулу.
  6. Извлеките шприц и снимите колпачок с иглы.
  7. Наберите лекарство в шприц.
  8. Выпустите лишний воздух, приподняв шприц иглой вверх. Никакой опасности пузырьки воздуха не несут, но могут сделать укол болезненным.
  9. Левой рукой (для правши) нажмите и слегка натяните кожу в выбранном месте. Левшам – правой рукой.
  10. Правой рукой (а левшам – левой) введите шприц под углом 90 градусов. Слегка потяните поршень, чтобы проверить, не задет ли большой сосуд. Если в шприце появилась кровь, извлеките и выбросьте шприц, начните снова с новым шприцем.
  11. Если крови нет в шприце, плавно нажмите на поршень и введите лекарство.
  12. Выньте иглу под прямым углом.
  13. Прижмите место укола чистым ватным диском.
Автор: Олександр Бевза