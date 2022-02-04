Почему возникает себорейный дерматит
Точная причина, по которой возникает себорейный дерматит, неизвестна. Заболевание может развиваться либо из-за грибка, либо из-за неправильной работы иммунной системы.
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Есть факторы риска развития себорейного дерматита:
- неврологические и психические заболевания, такие как болезнь Паркинсона и депрессия;
- ослабленная иммунная система – например, у людей с ВИЧ или Спидом, алкогольным панкреатитом и некоторыми видами рака;
- восстановление после различных состояний, таких как сердечный приступ;
- прием некоторых лекарств.
Себорейный дерматит чаще возникает у младенцев и у людей в возрасте 30 – 60 лет. У мужчин он появляется чаще, чем у женщин. Хотя существуют теории, что пища может влиять на себорейный дерматит, но ученые не нашли этому подтверждения.
Симптомы себорейного дерматита
- перхоть на коже головы, в волосах, бровях, бороде или усах;
- корочки на коже головы, лице, боковых сторонах носа, бровях, ушах, веках, груди, под мышками, в паховой области или под грудью;
- покраснение на коже;
- зуд.
Для диагностики врач осмотрит голову пациента. Он может назначить биопсию, чтобы исключить похожие заболевания, такие как псориаз, экзема, лишай и розацеа.
Лечение себорейного дерматита
- кремы, шампуни или мази, которые снимают воспаление;
- противогрибковые гели, кремы или шампуни;
- противогрибковые препараты в виде таблеток.