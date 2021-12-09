В четверг вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2393 за 1 ноября 2021 года. В нем расширили перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса.

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Кто должен быть вакцинирован против COVID-19

Кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной COVID-вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Что будет с работниками, которые не получили прививку

Если сотрудник не имеет документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, его отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Если человек не хочет делать прививку или уклоняется от этой обязанности, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить от выполнения профессиональных обязанностей.

В Минздраве отмечают: контролировать, чтобы к работе допускались только те работники, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, должны руководители предприятий. Если во время проверки окажется, что на предприятии работают люди, которые уклоняются или отказываются от прививки, то должен быть составлен акт о нарушении правил карантина.



Ответственность за нарушения несет руководитель предприятия. Штраф составит от 34 тысяч гривен.

Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления лицу, которое отстраняют,

– говорится в сообщении ведомства.

Это не увольнение: как можно вернуться на должность

В Минздраве отметили, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Как только человек получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, он может вернуться к работе.

Как записаться на вакцинацию

через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала