С сегодняшнего дня невакцинированных госслужащих и соцработников будут отстранять от работы
Источник:Минздрав Украины
С сегодняшнего дня, 9 декабря, непривитых против COVID-19 госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы. Но люди, у которых есть хотя бы одна прививка, могут продолжать работать.
В четверг вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2393 за 1 ноября 2021 года. В нем расширили перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса.
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Кто должен быть вакцинирован против COVID-19
Кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной COVID-вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Что будет с работниками, которые не получили прививку
Если сотрудник не имеет документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, его отстранят от работы без сохранения заработной платы.
Если человек не хочет делать прививку или уклоняется от этой обязанности, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить от выполнения профессиональных обязанностей.В Минздраве отмечают: контролировать, чтобы к работе допускались только те работники, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, должны руководители предприятий. Если во время проверки окажется, что на предприятии работают люди, которые уклоняются или отказываются от прививки, то должен быть составлен акт о нарушении правил карантина.
Ответственность за нарушения несет руководитель предприятия. Штраф составит от 34 тысяч гривен.
Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления лицу, которое отстраняют,
– говорится в сообщении ведомства.
Это не увольнение: как можно вернуться на должность
В Минздраве отметили, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.
Как только человек получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, он может вернуться к работе.
Как записаться на вакцинацию
- через семейного врача,
- сервис Helsi,
- по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала