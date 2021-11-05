Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

В Минздраве заявили, что Украина уже вышла на пик заболеваемости COVID-19. Стабилизация ситуации уже происходит, но на высоких показателях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе встречи с журналистами.

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Насколько быстро пройдет пик – зависит от соблюдения ограничений

Ляшко подчеркнул, что по показателям Украина уже находится на пике этой волны. По словам министра, заболеваемость коронавирусом возрастала 2 – 3 раза от недели до недели.

Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться,

– сказал Ляшко.

93% госпитализированных – невакцинированные

Отметим, что ранее министр назвал особенности этой волны коронавируса в Украине: 93% госпитализированных больных COVID-19 – не вакцинированы. Почти все тяжелые случаи тоже происходят среди людей, которые не иммунизировались.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал , что пик коронавируса состоится в ближайшие недели. После самых больших нагрузок на медучреждения, считает Кузин, ситуация постепенно начнет улучшаться.

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