Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал о 17 случаев "Дельта"-штамма. Об этом он сообщил во время брифинга.

Внимание Полностью вакцинированные люди также могут передавать "Дельта"-штамм, – CDC

Также он подтвердил, что 1 пациент умер. Большинство случаев подтвердили методом ПЦР-тестирования. Их зафиксировали в:

Киеве;

Закарпатской области;

во Львовской области.

Известно, что большинство больных недавно вернулись из Российской Федерации и других европейских странах, где распространен штамм "Дельта".

О ходе болезни

По словам Кузина, клиническое течение болезни в Украине не отличается от более типового варианта коронавирусной болезни. Впрочем, есть единичные сообщения о том, что не всегда работают обычные схемы лечения.

Главный санврач добавил, что штамм "Дельта", предположительно, распространяется в два раза быстрее, чем штамм "Альфа", который сначала циркулировал в Украине.

Есть предварительные данные о том, что у заражения штамма "Дельта" тяжелый ход болезни, но информация еще собирается. Предварительно, в 2,6 раза возрастает необходимость в палатах интенсивного лечения или в госпитализации и оказании мер интенсивного вмешательства,

– отметил Кузин.

Вместе с тем, пока нельзя с точно сказать, что этот штамм приводит к более высокому показателю смертности.

Штамм "Дельта": главное

Источник: Минздрав Украины

Его впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали более чем 100 странах мира.

Еще в начале мая ВОЗ объявила "Дельту" международной угрозой из-за многочисленных беспокойства.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, "Дельта"-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Как сообщили в британском Минздраве, риск заразиться штаммом "Дельта" повторно на 46% больше, чем "Альфой". При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.