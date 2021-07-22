Увеличение продолжительности жизни

Наблюдения за людьми старше 65 лет продолжались годами. Ученые стремились выяснить, показатели каких жирных кислот могут быть информативными "вестниками смертности".

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В ходе исследования проанализировали данные об уровне жирных кислот в крови у 2 240 человек в возрасте старше 65 лет. За ними наблюдали в среднем 11 лет.

Так, анализ показал, что пользу приносят 4 типа жирных кислот, в частности Омега-3. Если ее добавить в рацион, это может увеличить продолжительность жизни в среднем на 4,7 года.

Справка. Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты. Их главным источником считается жирная рыба – лосось, сардины, анчоусы, сельдь.

Ученые также отметили, что даже небольшие изменения в привычном питании могут принести пользу. Они заверили, что "это принесет гораздо более мощный эффект, чем нам кажется, и начать никогда не поздно".

Профилактика заболеваний

Недавно, большой мета-анализ ранее проведенных исследований показал, что определенная жирная кислота из семейства Омега-3 оказывает наибольший эффект для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем общий дефицит Омега-3 на треть увеличивает риск ранней смерти.

Американская ассоциация сердца рекомендует есть жирную рыбу: лосось, анчоусы или сардины дважды в неделю. Все из-за пользы для здоровья Омега-3 кислот.

Другие выводы

Примечательно, что в "полезном" списке также оказались 2 насыщенные жирные кислоты, которые традиционно связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти результаты еще раз подтверждают, что не все насыщенные жирные кислоты обязательно вредны,

– прокомментировал соавтор работы Алейс Сала-Вила.

Теперь исследователи попытаются проанализировать те же показатели в подобных группах населения, но европейского происхождения, чтобы выяснить, можно ли применять полученные результаты и за пределами США

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