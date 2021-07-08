Новый путь улучшения памяти

Результаты эксперимента позволяют понять, какие именно участки мозга следует стимулировать, чтобы улучшить функцию памяти в пожилом возрасте.

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Открытый механизм получил название нейронной дифференциации. Некоторые группы нейронов специализируются на лицах, другие – на предметах, например.

С возрастом этот механизм теряет специфичность, то есть те нейроны, которые активировались в ответ на определенные объекты, теперь реагируют и на другие категории. Другими словами, память начинает работать хуже, поскольку воспоминания все труднее вызывать.

Суть эксперимента

Исследователи из Северо-Восточного университета и Медицинской школы Гарварда подключили к аппарату фМРТ и показали им серии картинок со словами.

Затем, 10 минут спустя, им показали еще одну пачку карточек и попросили определить, какие из них новые, а какие они уже видели.

Результаты

Сравнив результаты выполнения теста и активность мозга долгожителей с аналогичными показателями группы участников 25 лет, ученые обнаружили, что во время просмотра изображений из разных категорий нейроны старших людей ведут себя, так же как и у молодых, особенно в веретенообразной извилине и парагипокампальной извилине.

Супер-долгожители сохраняют такой же высокий уровень нейронной дифференциации или селективности, что и молодые люди,

– сказала Кацуми.

По данным ученых, мозг долгожителей позволяет им создавать четкие представления о различных категориях визуальной информации, так что они могут точно вспомнить объекты.