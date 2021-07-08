Секрет долгожителей: эксперимент показал новый участок в мозге, который отвечает за память
Источник:New Atlas
Ученые сравнили активность мозга долгожителей во время изучения новой информации с мозгом молодых людей, которые выполняли такие же задачи и обнаружили в зрительной коре головного мозга механизм, который в определенной степени объясняет хорошую память тех, кто дожил до 110 лет.
Новый путь улучшения памяти
Результаты эксперимента позволяют понять, какие именно участки мозга следует стимулировать, чтобы улучшить функцию памяти в пожилом возрасте.
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Открытый механизм получил название нейронной дифференциации. Некоторые группы нейронов специализируются на лицах, другие – на предметах, например.
С возрастом этот механизм теряет специфичность, то есть те нейроны, которые активировались в ответ на определенные объекты, теперь реагируют и на другие категории. Другими словами, память начинает работать хуже, поскольку воспоминания все труднее вызывать.
Суть эксперимента
Исследователи из Северо-Восточного университета и Медицинской школы Гарварда подключили к аппарату фМРТ и показали им серии картинок со словами.
Затем, 10 минут спустя, им показали еще одну пачку карточек и попросили определить, какие из них новые, а какие они уже видели.
Результаты
Сравнив результаты выполнения теста и активность мозга долгожителей с аналогичными показателями группы участников 25 лет, ученые обнаружили, что во время просмотра изображений из разных категорий нейроны старших людей ведут себя, так же как и у молодых, особенно в веретенообразной извилине и парагипокампальной извилине.
Супер-долгожители сохраняют такой же высокий уровень нейронной дифференциации или селективности, что и молодые люди,
– сказала Кацуми.
По данным ученых, мозг долгожителей позволяет им создавать четкие представления о различных категориях визуальной информации, так что они могут точно вспомнить объекты.