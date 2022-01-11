Удивительно, но эффект сохраняется даже при выраженной деменции и других нейродегенеративных заболеваниях, замедляя их прогрессирование.

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Новая польза от спорта

Существуют разные механизмы, объясняющие пользу спорта против старения, однако теперь появились и новые. Так, ученые из Калифорнийского института в Сан-Франциско в первый раз показали, что регуляция синаптических белков связана с физической активностью. Она способствует улучшению когнитивных результатов.

Чтобы прийти к этому выводу, они проанализировали более 400 снимков головного мозга умерших людей пожилого возраста. Они уже знали об уровне их физической активности за последние годы и исследовали ее влияние на состояние мозга.

Неожиданные результаты

Оказалось, что в мозгу людей, занимавшихся спортом в последние годы жизни, содержалось больше белков, которые усиливали синаптические связи – они обеспечивали передачу информации между нейронами.

Внимание! Повышенное количество этих белков ассоциируется с более эффективной когнитивной функцией в конце жизни человека.

Особенности этого механизма

Во-первых, его защитное действие обнаружили даже у людей, чей мозг был пронизан токсичными белковыми бляшками (они связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями).

Ученые считают, что синаптическая целостность, вероятно, ослабляла связь между бета-амилоидами и тау белком, замедляя прогрессирование болезни.

Во-вторых, защитный эффект распространялся не только на гиппокамп – центр памяти, – но и на другие области головного мозга.

Возможно, физическая активность имеет глобальный поддерживающий эффект, сохраняя и стимулируя здоровую функцию белков, облегчающих синаптические связи по всему мозгу.

– заявил соавтор работы Уильям Хонер.

Важный вывод: полученные результаты в очередной раз подтверждают, что активный образ жизни в любом возрасте, особенно для пожилых людей с повышенным риском нейродегенерации, более полезен, чем считалось ранее.