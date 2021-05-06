Втома від прийняття рішень

Вчені досліджували контекст втоми від прийняття рішень – це стан, який викликаний тривалим або частим прийняттям складних рішень, а відтак може вдаватися до "рішення за замовчуванням": вибирати будь-який варіант, який є простішим або безпечнішим.

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Деталі експерименту

Для цього дослідники вивчили дані 26,5 тисяч заявок на видачу або реструктуризацію кредитів, які були подані 30 співробітникам великого банку. Вони приступали до роботи з 8-10 ранку, а закінчували о 18:00 з перервою на обід між 13:00 і 15:00.

Найкращим часом для отримання кредиту є ранок до 11 годин і післяобідній період до 17 годин. Найменша кількість схвалень менеджери видають після 11 до обідньої перерви і ближче до кінця робочого дня.

Причому справа була не в самих заявках — наприклад, вранці ідентичний запит вони могли спокійно схвалити. Після 11:00 рівень успішних заявок падав. Найгірша ситуація складалася для тих, хто просив у борг з 13-ї по 14-у годину.