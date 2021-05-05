Предыдущие исследования уже показали, что со времен молодости у долгожителей обычно имеются признаки экстраординарного здоровья. В новом исследовании ученые сравнили группу из 81 долгожителя (старше 105 лет) и супердолгожителей (старше 110 лет) со здоровыми людьми в возрасте около 70 лет, живущих в тех же регионах.

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Результаты нового анализа

Ученые обнаружили у долгожителей 5 генетических изменений, связанных с генами STK17A и COA1.

Справка: STK17A участвует в процессах восстановления поврежденных ДНК. С возрастом механизм восстановления ДНК становится все менее эффективным. Накапливаются повреждения ДНК ответственные за некоторые симптомы старения.

Ген COA1, в свою очередь, играет роль в коммуникации между ядром клетки и митохондрии.

Прошлые исследования показали, что восстановление ДНК – один из механизмов, обеспечивающий увеличенный срок жизни у разных видов,

– пояснила старший автор исследования Кристина Джулиани.

Кроме того, ученые обнаружили, что супердолгожители проявляют неожиданно низкий уровень соматических генетических мутаций, которые мы обычно накапливаем, когда стареем.

Почему эти уникальные люди смогли избежать экспоненциального роста возрастных заболеваний, которые обычно сопровождают эти мутации – до сих пор неясно.