Усталость от принятия решений
Ученые исследовали контекст усталости от принятия решений – это состояние, вызванное длительным или частым принятием сложных решений, а следовательно может прибегать к "решение по умолчанию": выбирать любой вариант, который есть проще или более безопасным.
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Детали эксперимента
Для этого исследователи изучили данные 26,5 тысяч заявок на выдачу или реструктуризацию кредитов, которые были поданы 30 сотрудникам крупного банка. Они приступали к работе с 8-10 утра, а заканчивали в 18:00 с перерывом на обед между 13:00 и 15:00.
Причем дело было не в самих заявках — например, утром идентичный запрос они могли спокойно принять. После 11:00 уровень успешных заявок падал. Худшая ситуация складывалась для тех, кто просил в долг с 13-й по 14-й час.