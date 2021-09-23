Исследователи просканировали мозг 145 женщин среднего возраста, которые не имеют сердечно-сосудистых заболеваний. Две трети волонтерок пережили травмирующий опыт – у 23% это было сексуальное насилие.
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У этих женщин зафиксировали гиперинтенсивное белое вещество. На снимках МРТ они выглядят как небольшие светлые пятна. Показатель свидетельствует о заболевании мелких сосудов, связанных с вероятностью повреждения мозга.
Повышение интенсивности белого вещества может быть спровоцировано:
- диабетом,
- курением,
- гипертонией,
- возрастом.
Но исследователи исключили эти факторы.
Предыдущие исследования уже установили, что женщины, которые пережили сексуальное насилие, втрое чаще других страдают от депрессии и вдвое – от тревожности и бессонницы. Известно, что это может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.