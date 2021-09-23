Исследователи просканировали мозг 145 женщин среднего возраста, которые не имеют сердечно-сосудистых заболеваний. Две трети волонтерок пережили травмирующий опыт – у 23% это было сексуальное насилие.

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У этих женщин зафиксировали гиперинтенсивное белое вещество. На снимках МРТ они выглядят как небольшие светлые пятна. Показатель свидетельствует о заболевании мелких сосудов, связанных с вероятностью повреждения мозга.

Повышение интенсивности белого вещества может быть спровоцировано:

диабетом,

курением,

гипертонией,

возрастом.

Но исследователи исключили эти факторы.

Предыдущие исследования уже установили, что женщины, которые пережили сексуальное насилие, втрое чаще других страдают от депрессии и вдвое – от тревожности и бессонницы. Известно, что это может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Согласно данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию (это примерно 736 миллионов). Зато каждая четвертая девушка в возрасте 15 – 24 лет подвергалась насилию от своего партнера.