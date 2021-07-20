Сексуальное и привлекательное: 7 способов, как снова полюбить свое тело после пандемии

Пандемия изменила нашу жизнь – закрытые спортзалы, доставка еды, работа и обучение из дома. Многим может не нравиться то, как изменилось тело во время постоянных локдаунов.

Если вы чувствуете беспокойство по поводу того, как выглядит ваше тело сейчас – есть 7 действенных способов, как бороться с тревожностью и волнением относительно этого. Существует даже определенное понятие – "образ тела".

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Образ тела

Возможность снова "выходить в люди" может усилить вашу неуверенность в том, насколько "нормальным" является ваш внешний вид. Прежде всего взаимодействие с людьми, которые воспринимают и ценят ваше тело таким, какое оно есть, может помочь вам чувствовать себя увереннее.

Что такое образ тела? Это мысли, чувства и восприятие человеком эстетики или сексуальной привлекательности собственного тела. Это также принятие и любовь к вашему телу, независимо от того, как оно выглядит.

Психолог из Университета Огайо Трейси Тилка изучала образ тела более 20 лет. Она исследовала, как пандемия COVID-19 может влиять на здоровье и самочувствие различными способами. В частности, во время локдауна люди начали больше переедать.

Как побороть тревожность относительно собственного внешнего вида

В опросе среди 3 000 взрослых в США 61% испытали нежелательные изменения веса с момента начала пандемии. Не удивительно, что люди могут испытывать тревогу по поводу того, что другие думают об их внешнем виде.

К счастью, есть здоровые способы бороться с беспокойством в организме и культивировать позитивное отношение к собственному телу во время выхода из пандемии.

1. Сосредоточьтесь на том, что вы цените в своем теле

Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что изменилось или что вам не нравится, сосредоточьтесь на том, что ваше тело делает для вас.

"Это для каждого разное. Например, мои руки позволяют обнимать своих собак, ноги позволяют выводить их на прогулки, желудок позволяет переваривать пищу, поэтому у меня есть энергия" – пояснила психолог.

2. Сопереживайте себе

Важно быть добрым к себе и своему телу, если ваша внешность изменилась. Относитесь к себе так, как и к любимому человеку, который переживает тяжелую ситуацию.

3. Займитесь медитацией или йогой

Найдите способы прислушаться к собственному телу и упорядочить мысли. Важно, чтобы вы занимались этим с удовольствием. Это может быть йога или медитация. Это поможет вам сосредоточиться на том, как вам нравится тренироваться, а не на том, как вы выглядите во время упражнений.



Помедитируйте или займитесь йогой / Фото Brooklyn Yoga Club

4. Прислушайтесь к организму

Ежедневно "спрашивайте" у своего организма – что ему сейчас нужно. Возможно, вам нужно поспать или пойти на прогулку. Может, вам хочется отдохнуть или заняться уходом за собой.

5. Больше времени бывайте на природе

Находиться на свежем воздухе не только полезно для здоровья. Но и, например, пешие прогулки могут помочь вам меньше сосредотачиваться на своем внешнем виде, а больше на том, как функционирует ваше тело.

6. Не сравнивайте себя ни с кем

Люди обычно сравнивают себя с другими – в соцсетях, на улице, на пляже. Однако из-за этого вы начинаете отрицательно относиться к своему телу.

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7. Не увлекайтесь диетами

Исследования показывают, что диеты не работают. Вместо этого сосредоточьтесь на том, когда именно и сколько вы хотите съесть на самом деле, чтобы легко чувствовать себя.

Для тех, кто борется с расстройством пищевого поведения (РПП), профессиональная помощь – лучший путь с этим справиться.