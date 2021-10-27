Таковы данные статистики заболеваемости COVID-19. Об этом известно с сайта Министерства здравоохранения.

К теме Ляшко назвал условие тотального локдауна в Украине

7 областей находятся на грани перехода в красную зону

По состоянию на 26 октября, на границе находятся 7 областей Украины – Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская и Житомирская области,

– такие данные согласно статистике Минздрава.

Красный уровень эпидемической опасности устанавливают в регионе, если там имеются в течение 3 дней два и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.



Согласно статистике Минздрава, 7 областей на грани красной зоны / Скриншот с сайта Минздрава

Кстати, в этот же день глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что 5 регионов могут попасть в красную зону. В частности, он назвал Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую области.



Что следует знать о карантинных ограничениях в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коротко о карантине в Украине