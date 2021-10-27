Семь областей Украины на грани перехода в красную зону, – данные Минздрава

27 октября 2021 , 00:48
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Источник:

24 канал

Согласно данным Министерства здравоохранения, семь областей Украины находятся на грани перехода в красную зону. По состоянию на 26 октября, 8 регионов уже "красные".

Таковы данные статистики заболеваемости COVID-19. Об этом известно с сайта Министерства здравоохранения.

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7 областей находятся на грани перехода в красную зону

По состоянию на 26 октября, на границе находятся 7 областей Украины – Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская и Житомирская области,
– такие данные согласно статистике Минздрава. 

Красный уровень эпидемической опасности устанавливают в регионе, если там имеются в течение 3 дней два и более следующих признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – более 65%;
  • количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.


Согласно статистике Минздрава, 7 областей на грани красной зоны / Скриншот с сайта Минздрава

Кстати, в этот же день глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что 5 регионов могут попасть в красную зону. В частности, он назвал Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую области.


Что следует знать о карантинных ограничениях в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коротко о карантине в Украине

  • По состоянию на 26 октября уже 8 областей Украины находятся в красной зоне – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Ровенская, Николаевская и Херсонская области.
  • За минувшие сутки, 25 октября, количество умерших от коронавируса стало самым большим в Украине за весь период пандемии – 734 человека. COVID-19 диагностировали у 19120 человек.
  • Кстати, за неимением кислорода в Одессе полсотни человек вечером 26 октября пришлось перевозить автомобилями скорой в другое отделение, где есть медицинский кислород.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть делает все, что в их силах, и добавил: "Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали – либо они вакцинируются, либо отправляются на кладбище".
Автор: Діана Квасневська