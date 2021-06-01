С 1 июня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

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В то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране,

– заявили в пресс-службе.

Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с руководством ЕС о взаимном признании цифровых сертификатов для возобновления путешествий граждан Украины и ЕС.

Данные взяты из Офиса президента

"Лидеры договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС", – сообщили в Офисе президента.

Известно, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. Они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.