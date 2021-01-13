Семье врача Почаевской больницы Ивана Венжиновича, который умер от осложнений, вызванных COVID-19, выплатят компенсацию.

Напомним, что сначала семье врача отказали в страховых выплатах. Однако впоследствии комиссия установила, что врач действительно умер от коронавируса, написал в фейсбуке глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Документы на назначение выплат направили в Фонд социального страхования в Тернопольской области.

Хотя все медики понимают, что инфицировался врач от пациентов, доказать это оказалось невозможно. Поэтому семье погибшего врача было отказано в страховой выплате... Комитет по вопросам здоровья нации добился назначения страховой выплаты семье погибшего врача Венжиновича,

- сообщил Радуцкий.

По состоянию на конец 2020 года только треть семей медицинских работников, умерших от коронавируса, получили компенсацию от государства.

У Ивана Венжиновича осталась жена, двое детей и пожилой отец.

Что известно об Иване Венжиновиче

Врач из Почаева Иван Венжинович спас десятки людей от COVID-19 и умер в конце сентября в той самой больнице, где раньше лечил больных. Мужчине было 51.

Фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в том числе из Почаева. Эти же фото разместили на билбордах по всей стране с надписью "Спасибо за жизнь".

Отрицательный результат теста после смерти

Коллеги врача говорят, что он имел все симптомы коронавируса, а медики районной больницы поставили диагноз — COVID-19. Однако результат ПЦР-теста из Тернополя пришел отрицательный, из-за чего семья врача могла не получить компенсацию от государства.