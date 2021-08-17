Также врачи будут информировать, когда и где можно получить прививку от коронавируса. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Внимание Что делать, если нет данных о вакцинации в электронной системе
Так, Минздрав хочет, чтобы семейные врачи по телефону рассказывали украинцам о вакцинации. В документе говорится о том, что структурные подразделения по вопросам здравоохранения должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи. В частности, это касается областных и Киевской городской государственных администраций.
Вместо этого они должны донести до врачей общей практики (то есть семейных врачей) и терапевтов о необходимости прозванивать пациентов. А также информировать их о возможности прививки от COVID-19.
Кроме этого, врачи должны рассказывать о:
- графике работы пунктов и центров вакцинации;
- месте их расположения;
- а также напоминать о сроках повторной вакцинации.
График работы центров вакцинации пересмотрят
Также стало известно, что графики работы вакцинальных центров в Украине пересмотрят. Ляшко дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:
- просмотр и продолжение графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса;
- недопущение закрытия центров вакцинации на выходные;
- постоянное информирование о местах размещения, график работы и любые изменения в работе центров вакцинации.
Где можно вакцинироваться в Украине
Сейчас все желающие украинцы могут сделать прививку против коронавируса в центрах массовой вакцинации или в пунктах вакцинации во всех регионах Украины.
Чтобы записаться на прививку, необходимо позвонить в выбранный пункт или центр. Там также будет действовать живая очередь.
Вакцинация в Украине: новые данные
За прошедшие сутки, 16 августа в Украине вакцинировали против коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, две дозы вакцины, а затем завершили курс иммунизации – 53 232 человека
С начала вакцинальной кампании привито 4 793 100 человек:
- из них получили одну дозу – 4 793 098 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).