Семейных врачей обязали обзванивать украинцев: с какой целью

Семейных врачей в Украине обязали обзвонить своих пациентов. Так хотят приглашать украинцев на вакцинацию.

Также врачи будут информировать, когда и где можно получить прививку от коронавируса. Об этом говорится в распоряжении министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Внимание Что делать, если нет данных о вакцинации в электронной системе

Так, Минздрав хочет, чтобы семейные врачи по телефону рассказывали украинцам о вакцинации. В документе говорится о том, что структурные подразделения по вопросам здравоохранения должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи. В частности, это касается областных и Киевской городской государственных администраций.

Вместо этого они должны донести до врачей общей практики (то есть семейных врачей) и терапевтов о необходимости прозванивать пациентов. А также информировать их о возможности прививки от COVID-19.

Кроме этого, врачи должны рассказывать о:

графике работы пунктов и центров вакцинации;

месте их расположения;

а также напоминать о сроках повторной вакцинации.

График работы центров вакцинации пересмотрят

Также стало известно, что графики работы вакцинальных центров в Украине пересмотрят. Ляшко дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:

просмотр и продолжение графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса; недопущение закрытия центров вакцинации на выходные; постоянное информирование о местах размещения, график работы и любые изменения в работе центров вакцинации.

Где можно вакцинироваться в Украине

Сейчас все желающие украинцы могут сделать прививку против коронавируса в центрах массовой вакцинации или в пунктах вакцинации во всех регионах Украины.

Чтобы записаться на прививку, необходимо позвонить в выбранный пункт или центр. Там также будет действовать живая очередь.

Вакцинация в Украине: новые данные

Контакты и адреса других мест вакцинации можно найти по ссылке.

За прошедшие сутки, 16 августа в Украине вакцинировали против коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, две дозы вакцины, а затем завершили курс иммунизации – 53 232 человека

С начала вакцинальной кампании привито 4 793 100 человек: