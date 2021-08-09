В частности, речь идет о денежном вознаграждении и не только. Сейчас такой вопрос еще рассматривают.

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Дополнительные баллы

Среди прочего, также планируют, что врачам будут начислять специальные баллы непрерывного профессионального развития за высокий охват прививкой среди пациентов.

Виктор Ляшко – главный санврач "Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет зачисляться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года".

Финансовое вознаграждение

Но и это еще не все. Минздрав, вместе с Национальной службой здоровья также рассматривают возможность внедрить и дополнительное денежное вознаграждение семейным врачам. Его хотят предоставлять за высокие результаты охвата прививками против COVID-19.

Раньше Думаю, у нас все получится, – Ляшко сказал, как и на сколько врачам могут повысить зарплаты