Исследователи из Университета Умео изучили данные о состоянии здоровья почти 1,8 миллиона человек из более 800 семей, состоявших из 2 – 5 человек. Они оценивали связь между количеством родственников с иммунитетом к COVID-19 и риском заражения или госпитализации в их родственников без иммунитета.

Внимание Обязательная вакцинация: справку о противопоказаниях выдавать семейные

Исследователям удалось обнаружить четкую зависимость "доза-эффект".

Оказалось, что шанс инфицирования значительно снижался в зависимости от количества переболевших или тех членов семьи, которые получили прививки от COVID-19.

Градация рисков инфицирования:

если в семье был хотя бы один человек с иммунитетом, то риск заболеть уменьшался на 45 – 61%,

если таких людей в семье было двое – показатель составлял 75 – 86%,

в случае трех родственников – 91 – 94%.

если в семье из 5 человек четверо имели иммунитет – риск заражения снижался на 97%.

То есть вакцинация помогает не только снизить риск заражения человека, но и снизить передачу вируса.

Это в свою очередь минимизирует не только риск того, что большее количество людей переболеет тяжело, а также минимизирует возникновение опасных мутаций,

– подчеркнул автор работы аспирант Марсель Баллина.

Такие выводы еще раз доказывают нужность и важность глобальной кампании вакцинации. Чем больше людей будут иметь иммунитет к коронавируса, тем быстрее удастся отменить карантин. Поскольку коллективный иммунитет поможет уменьшить количество случаев инфицирования, нагрузка на медицинскую систему.

Коллективный иммунитет также нужен для того, чтобы защитить людей с ослабленным иммунитетом и тех, кому противопоказана вакцинация по медицинским рекомендациям.