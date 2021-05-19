В начале воплощения медицинской реформы люди не знали, как правильно выбрать того врача, которому можно было бы доверить свое здоровье. По состоянию на 2021 год, декларации уже подписали более 30 миллионов украинцев.

Интересно Обманывают ли пациенты ради больничного: семейный врач поделился секретами профессии

Семейный врач Алина Сенатова работает в киевском "Центре первичной медико-санитарной помощи". У нее – почти 2 тысячи пациентов. Она рассказала, что еще ни разу не пожалела о своем выборе профессии, ведь мечтала об этом с детства.

"Я с 5 лет хотела стать врачом. У меня было воодушевление помочь людям. Я не знала каким именно способом и подумала, что врач – это действительно очень благородная профессия", – вспомнила она.

Об эмоциональном выгорании и идеальных пациентах

Бессонные ночи, постоянные телефоны звонки и сотни консультаций в день – так выглядят рабочие будни семейных врачей. Одним из самых больших недостатков в профессии Алина Сенатова назвала эмоциональное выгорание. Ведь из-за постоянных забот о других врачи не замечают собственных проблем со здоровьем.

Мы много берем на себя и очень много внутренне переживаем. Врач редко обращается с какой-то тревогой или депрессией к узким специалистам. Обычно он это переносит внутри в себе,

– отметила она.

По словам семейного врача, конфеты и цветы никогда не заменят самого важного – благодарность за выздоровление. В частности, когда медики видят результаты. Например, когда человек просто напишет, что у него уже прошли симптомы болезни.

Лучший пациент для семейного врача – не тот, который вообще не обращается. Наоборот, это тот, кто постоянно заботится о своем здоровье, а также своевременно проходит все обследования.



Рабочее место семейного врача Алины Сенатовой / Скриншот с видео 24 канала

"Прежде всего медицинская помощь – это профилактика. И важно сначала заниматься ею, а не лечением. Поэтому действительно можно изменить человека какими-то банальными вещами, например правильное питание", – пояснила Алина Сенатова.

Через 5 и 10 лет она себя видит именно в должности семейного врача, однако уже более опытным, ведь развиваться всегда есть куда.

Обратите внимание! Сейчас в Украине работают почти 22 тысячи семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь более чем 30 миллионам украинцев, которые подписали декларации. Важно помнить, что семейные врачи – это прежде всего люди, а не круглосуточный сервис. И у них есть определенные рабочие часы и выходные.