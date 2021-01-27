Родственники умерших из-за коронавируса в китайском Ухане хотят встретиться с экспертами ВОЗ. Те сейчас как раз исследуют, как разворачивался COVID-19 в Китае.

Источник: Associated Press

Людям эта встреча нужна, чтобы рассказать правду о действиях власти Китая во время эпидемии. Семьи погибших считают, что власть действовала преступно и скрывает это.

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Что хотят рассказать ВОЗ родственники погибших в Ухане

Отец Жень Хая умер от COVID-19 в феврале 2020. Заразился он коронавирусом именно в Ухане. Хай и другие родственники умерших опасаются, что эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) могут стать "инструментом распространения лжи".

Жень Хай говорит, что власть начала замалчивали опасность вируса, затем скрывала смерти, а теперь давит на родственников умерших, разоблачающих ложь: "Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ приехала в Китай покрывать его".

По словам активиста, и его, и многих других причастных людей неоднократно допрашивали, угрожали уволить с работы даже за общение с прессой из-за пределов Китая.

Что известно о приезде представителей ВОЗ в Китай

Специалисты ВОЗ, напомним, 14 января прибыли в Китай, чтобы изучить возможное происхождение коронавируса. Но прежде чем начать работу, они должны 2 недели отбыть карантин. Пока они общаются с китайскими коллегами онлайн.

О цели визита в организации говорят так: "Мы ищем здесь ответы, которые могут спасти нас в будущем. ВОЗ готова пойти куда угодно, чтобы узнать, как появился вирус".

"Куда угодно" – это прежде всего Ухань. Ведь именно там вроде впервые обнаружили коронавирус нового типа (в конце 2019), который уже распространился по всему миру.