Правительство одобрило документ для ускорения возмещения семьям медикам, которые умерли в результате инфицирования коронавирусом.

Закон применяется к таким случаям смертей, которые возникли в течение действия карантина, установленного Кабмином, и в течение 3 месяцев с даты его завершения. Об этом сообщили на официальном канале в телеграме народного депутата, постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Василия Мокана.

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Сейчас процедура расследования указанных случаев смертей медработников является бюрократической и долгой. Постановление позволяет усовершенствовать и упростить эту процедуру, а значит – ускорить страховые выплаты от государства,

– заявил Мокан.

Также расследование острого профессионального заболевания COVID-19, что привело к смертельному исходу, проводится комиссией, образуемой руководителем учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник (не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации о случае смерти), в течение 5 рабочих дней со дня ее образования.

Постановление принято с доработкой в Секретариате КМУ.

"Важный документ для ускорения возмещения семьям медикам, которые погибли в результате инфицирования коронавирусом. На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло проект постановления "Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников", которым вносятся изменения в порядок №337 в части дополнения его новым разделом, регулирующим процедуру расследования случаев смерти в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 медицинских работников государственных и коммунальных заведений здравоохранения, которые предоставляют первичную, экстренную, а также в стационарных условиях вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь пациентам с COVID-19)", – написал Василий Мокан.