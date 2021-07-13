Так, без своевременного лечения сепсис может быстро привести к повреждению тканей, органной недостаточности и смерти.
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Что такое сепсис и почему он возникает
Сепсис – что это?
Так, к сепсису может привести любой тип инфекции. Инфекции, которые приводят к сепсису, чаще всего начинаются в легких, мочевых путях, на коже или в желудочно-кишечном тракте.
Как передается сепсис?
Невозможно передать сепсис другим людям. Но некоторые инфекции, которые могут привести к сепсису, передаются между людьми. Большинство случаев сепсиса вызывают бактериальные инфекции, но также он может возникнуть и вследствие других инфекций, в том числе вирусных (к примеру COVID-19 или грипп, которые передаются воздушно-капельным путем).
Симптомы сепсиса
У пациента с сепсисом может быть один или несколько из следующих признаков или симптомов:
- Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление,
- Путаница или дезориентация,
- Сильная боль или дискомфорт,
- Лихорадка, дрожь или ощущение сильного холода,
- Сбивчивое дыхание,
- Липкая или потная кожа.
Как и при других заболеваниях, требующих интенсивной медицинской помощи, у некоторых пациентов имеются долгосрочные последствия. Эти проблемы могут не возникать в течение нескольких недель после завершения лечения, но впоследствии могут возникнуть следующие последствия:
- Бессонница, трудности с засыпанием,
- Кошмары, яркие галлюцинации, панические атаки,
- Отключение мышечных и суставных болей,
- Снижение умственной (когнитивной) функции,
- Потеря самооценки и уверенности в себе,
- Нарушение функции органов (почечная недостаточность, проблемы с легкими и т. п),
- Потеря кистей, рук, ног или стоп (ампутация конечности).
Реабилитация после сепсиса
Преимущественно сепсис лечат антибиотиками и поддержкой притока крови к органам. Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления ткани, поврежденной инфекцией.
Обычно после перенесенного сепсиса пациента оставляют в больнице, где ему помогают вернуть прежний уровень здоровья или максимально приблизиться к нему. В начале реабилитации человек еще не может заботится о себе самостоятельно, поэтому ему помогают купаться, сидеть, стоять, ходить и идти в туалет.