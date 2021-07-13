Что такое сепсис и как он передается

Сепсис – это опасное для жизни медицинское состояние. Он требует неотложной медицинской помощи.

Так, без своевременного лечения сепсис может быстро привести к повреждению тканей, органной недостаточности и смерти.

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Что такое сепсис и почему он возникает

Сепсис – что это? Сепсис – это крайняя реакция организма на инфекцию. Он возникает тогда, когда уже перенесенная инфекция запускает цепную реакцию во всем организме.

Так, к сепсису может привести любой тип инфекции. Инфекции, которые приводят к сепсису, чаще всего начинаются в легких, мочевых путях, на коже или в желудочно-кишечном тракте.

Как передается сепсис?

Невозможно передать сепсис другим людям. Но некоторые инфекции, которые могут привести к сепсису, передаются между людьми. Большинство случаев сепсиса вызывают бактериальные инфекции, но также он может возникнуть и вследствие других инфекций, в том числе вирусных (к примеру COVID-19 или грипп, которые передаются воздушно-капельным путем).

Симптомы сепсиса

У пациента с сепсисом может быть один или несколько из следующих признаков или симптомов:

Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление,

Путаница или дезориентация,

Сильная боль или дискомфорт,

Лихорадка, дрожь или ощущение сильного холода,

Сбивчивое дыхание,

Липкая или потная кожа.

Сепсисом может заболеть любой человек. Но наибольшему риску подвергаются люди в возрасте от 65 лет и младенцы до 1 года, люди со слабым иммунитетом и хроническими болезнями (диабетом, раком и болезнями легких и почек), а также люди, пережившие сепсис.

Как и при других заболеваниях, требующих интенсивной медицинской помощи, у некоторых пациентов имеются долгосрочные последствия. Эти проблемы могут не возникать в течение нескольких недель после завершения лечения, но впоследствии могут возникнуть следующие последствия:

Бессонница, трудности с засыпанием,

Кошмары, яркие галлюцинации, панические атаки,

Отключение мышечных и суставных болей,

Снижение умственной (когнитивной) функции,

Потеря самооценки и уверенности в себе,

Нарушение функции органов (почечная недостаточность, проблемы с легкими и т. п),

Потеря кистей, рук, ног или стоп (ампутация конечности).

Реабилитация после сепсиса

Преимущественно сепсис лечат антибиотиками и поддержкой притока крови к органам. Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления ткани, поврежденной инфекцией.

Обычно после перенесенного сепсиса пациента оставляют в больнице, где ему помогают вернуть прежний уровень здоровья или максимально приблизиться к нему. В начале реабилитации человек еще не может заботится о себе самостоятельно, поэтому ему помогают купаться, сидеть, стоять, ходить и идти в туалет.