Что такое сепсис и как он передается

13 июля 2021 , 15:40
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Источник:

CDC

Сепсис – это опасное для жизни медицинское состояние. Он требует неотложной медицинской помощи.

Так, без своевременного лечения сепсис может быстро привести к повреждению тканей, органной недостаточности и смерти.

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Что такое сепсис и почему он возникает

 

Сепсис – что это?

Сепсис – это крайняя реакция организма на инфекцию. Он возникает тогда, когда уже перенесенная инфекция запускает цепную реакцию во всем организме.

Так, к сепсису может привести любой тип инфекции. Инфекции, которые приводят к сепсису, чаще всего начинаются в легких, мочевых путях, на коже или в желудочно-кишечном тракте.

Как передается сепсис?

Невозможно передать сепсис другим людям. Но некоторые инфекции, которые могут привести к сепсису, передаются между людьми. Большинство случаев сепсиса вызывают бактериальные инфекции, но также он может возникнуть и вследствие других инфекций, в том числе вирусных (к примеру COVID-19 или грипп, которые передаются воздушно-капельным путем).

Симптомы сепсиса

У пациента с сепсисом может быть один или несколько из следующих признаков или симптомов:

  • Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление,
  • Путаница или дезориентация,
  • Сильная боль или дискомфорт,
  • Лихорадка, дрожь или ощущение сильного холода,
  • Сбивчивое дыхание,
  • Липкая или потная кожа.
Сепсисом может заболеть любой человек. Но наибольшему риску подвергаются люди в возрасте от 65 лет и младенцы до 1 года, люди со слабым иммунитетом и хроническими болезнями (диабетом, раком и болезнями легких и почек), а также люди, пережившие сепсис.

Как и при других заболеваниях, требующих интенсивной медицинской помощи, у некоторых пациентов имеются долгосрочные последствия. Эти проблемы могут не возникать в течение нескольких недель после завершения лечения, но впоследствии могут возникнуть следующие последствия:

  • Бессонница, трудности с засыпанием,
  • Кошмары, яркие галлюцинации, панические атаки,
  • Отключение мышечных и суставных болей,
  • Снижение умственной (когнитивной) функции,
  • Потеря самооценки и уверенности в себе,
  • Нарушение функции органов (почечная недостаточность, проблемы с легкими и т. п),
  • Потеря кистей, рук, ног или стоп (ампутация конечности).

Реабилитация после сепсиса

Преимущественно сепсис лечат антибиотиками и поддержкой притока крови к органам. Иногда требуется хирургическое вмешательство для удаления ткани, поврежденной инфекцией.

Обычно после перенесенного сепсиса пациента оставляют в больнице, где ему помогают вернуть прежний уровень здоровья или максимально приблизиться к нему. В начале реабилитации человек еще не может заботится о себе самостоятельно, поэтому ему помогают купаться, сидеть, стоять, ходить и идти в туалет.

Автор: Анастасія Кушпіт