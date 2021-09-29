Сердце и коронавирус: что нужно знать, чтобы сохранить свое здоровье во времена пандемии

29 сентября в мире отмечают День сердца. Это прекрасная возможность узнать больше о том, как во время пандемии сохранить свое сердце и сосуды и быть внимательнее к собственному здоровью.

Разобраться в этой теме Здоровью 24 помог украино-швейцарский проект "Действуем для здоровья", одним из фокусов которого является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

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В зоне риска

Известно, что люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска тяжелого течения коронавирусной болезни и возникновения осложнений. Поэтому если у вас есть такие заболевания – ни в коем случае не пренебрегайте вашей нынешней схемой лечения, защитите себя и окружающих от заражения: держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других, надевайте маску, часто мойте руки или пользуйтесь спиртовым антисептиком.

Сделайте прививку, когда наступит ваша очередь, и следуйте предоставленным рекомендациям. Но если вы подозреваете, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у вас могут быть – самое время пройти соответствующую диагностику.

Однако столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми последствиями COVID-19 могут даже те, у кого нет проблем с сердцем и сосудами, а также те, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме или даже бессимптомно.

Также существуют опосредованные негативные последствия пандемии для людей с сердечно-сосудистой патологией, которые и не болели COVID-19 – связаны с тем, что эти люди вынуждены были отменять свои плановые визиты к врачу или лечение вследствие карантинных ограничений.

Как именно влияет коронавирус на сердце

В ответ на инфекцию SARS-CoV-2 иммунная система вызывает в организме воспаление, которое может повредить и ткани сердца (миокард, перикард), и внутренние поверхности вен и артерий, даже очень мелких капилляров. Как результат, может возникнуть тромбоз, который способен ухудшить приток крови к сердцу или другим частям тела.

Вы выздоровели от COVID-19, но ваше сердце и дальше может быть в опасности. По данным Американской ассоциации сердца, примерно каждому четвертому пациенту, госпитализированному с тяжелой формой COVID-19, диагностируется осложнение, связанное с сердечно-сосудистой системой. В свою очередь, эти осложнения ответственны почти за 40% смертей от COVID-19.

Исследование JAMA Cardiology study выявило, что среди 100 человек, которые выздоровели от COVID-19 в течение последних 2 – 3 месяцев, нарушения в работе сердца были у 78%, а у 60% было активное воспаление миокарда. Ученые делают вывод, что существуют большие группы людей, которые более уязвимы к сердечно-сосудистым осложнениям коронавирусной инфекции, однако эти группы очень трудно обнаружить.

Многие люди, перенесшие COVID-19, некоторое время просто чувствуют усталость и не могут вернуться к тому уровню физической активности, который раньше был привычным. Однако при этом трудно понять, в чем проблема – в необходимости восстановиться легким или в осложнениях в сердечно-сосудистой системе.

В этом случае врачи советуют наблюдать, усиливаются ли симптомы (такие как усталость, одышка при физической нагрузке или во время ночных пробуждений, трудности с дыханием, боль в груди, головокружение, отек лодыжек, учащенное или нерегулярное сердцебиение). Если симптомы не проходят или усиливаются – необходимо срочно проконсультироваться с кардиологом или своим семейным врачом.

Стойкие симптомы коронавирусной инфекции, которые называют "лонг-ковидом", регистрируются примерно у 10 – 30% людей, которые заразились SARS-CoV-2. Среди них могут быть усиленное сердцебиение, учащенный или замедленный пульс, боль в груди, видимые выпуклые вены, головокружение и даже потеря сознания. Большинство из тех, у кого есть лонг-ковид, восстанавливаются более 8 месяцев.

Советы кардиолога

По словам заведующей отделения кардиологии Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Ларисы Мелещик, повреждение сердца все же не является типичным осложнением COVID-19, то есть встречается нечасто.

Сейчас можно уверенно утверждать, что коронавирус довольно опасен для людей, у которых раньше были проблемы с сердцем. Кроме того, исследования показывают, что вирус может повредить и сердце здоровых людей. Он негативно влияет на работу сердца, в частности его насосную функцию, и механизмы свертывания крови,

– рассказала врач.

По ее словам, повреждение сердечной мышцы и дисфункция левого желудочка является факторами риска для возникновения сердечной недостаточности у таких пациентов в будущем, симптомы сердечной недостаточности могут проявиться даже через несколько месяцев после болезни. Вирус может вызвать аритмию, нестабильное артериальное давление и вызвать симптомы, похожие на инфаркт миокарда. При COVID-19 происходит микротромбоз коронарных артерий, то есть тромбоз на уровне мелких сосудов, что может спровоцировать микроинфаркт. Но человек может перенести на ногах, не заметить

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Для того чтобы выявить ковидные изменения на сердце, всем пациентам, у которых подозревают такие проблемы, необходимо делать электрокардиограмму, эхокардиографию (то есть УЗИ сердца), а в некоторых случаях еще и МРТ-диагностику с контрастным веществом.

Если произошло небольшое поражение сердечной мышцы и есть подозрение на перенесенный воспалительный процесс (миокардит), рекомендовано на какой-то промежуток времени ограничить значительные физические нагрузки, чтобы не возникали аритмии и сердечная недостаточность. А через несколько месяцев пройти повторный осмотр, чтобы врач мог выбрать тактику дальнейшего лечения и стиля жизни. Если же поражение сердечной мышцы значительное, тогда пациент нуждается во вмешательстве с помощью специфических методов лечения,

– отметила Лариса Мелещик.

Вывод: сердцу – особую заботу

Итак, вы выздоровели от COVID-19? Не спешите возвращаться к привычному уровню физической активности или забывать о врачах, особенно если чувствуете слабость или имеете перечисленные выше симптомы. Подарите немного внимания вашему сердцу – посетите семейного врача или кардиолога даже просто с целью профилактики.