В сердце мужчины нашли кусок цемента

56-летний американец пожаловался врачам на боль в груди и одышку. Рентген показал, что у него в груди есть какой-то посторонний предмет. Но во время операции врачи удивились, когда нашли там кусок цемента.

Как цемент попал в сердце

Кусок цемента, который медики нашли у мужчины, имел длину 10,1 и диаметр 0,2 сантиметра. Он задевал правое предсердие, пересекал перикард и добрался до правого легкого.

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Это специальный цемент из полиметилакрилата, который используется для кифопластики – операции для восстановления поврежденных позвонков. За неделю до того, как мужчина обратился к врачам, ему сделали эту операцию после перелома позвонка.

Она предполагает, что пациенту используя чрескожную технику без швов и рубцов в полость переломленного позвонка вводят специальное вещество. Вероятно, во время операции цемент из позвонка попал в кровеносные сосуды мужчины, добрался до сердца и затвердел.

Успешное удаление

Хирурги вытащили его, осложнений после операции не возникло, через месяц мужчина практически был здоров.

Американская Ассоциация нейрохирургов отмечает, что было зафиксировано всего несколько случаев (около 2%) осложнений после кифопластики. В частности среди рисков такой операции указана утечка специализированных цементных материалов из области позвоночника. Худшее, что могло произойти с мужчиной из-за этого – закупорка сосудов.

Ранее ученые установили, что взрослые в возрасте до 45 лет, которые в течение месяца хотя бы раз употребляли каннабис, имеют почти в два раза больший риск сердечного приступа. При регулярном употреблении риск возрастает еще больше.