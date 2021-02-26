26 февраля на Волыни, в городе Ковель трем пациентам пересадили сердце, почки и печень от 44-летней женщины, которая умерла от инсульта.

Донором для трех пациентов стала женщина, которая умерла от инсульта

Основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец рассказала детали операции.

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По ее словам, инсульт у донора произошел во второй раз. Первый раз он произошел год назад — тогда пациентку удалось спасти. Операция ей не помогла.

Вчера после того, как консилиум врачей констатировал смерть мозга, дочь и зять согласились на донорство,

– написала Заславец.

Обратите внимание! Это уже четвертая в Украине трансплантация печени за этот месяц: Львов, Киев, Запорожье. Также в этом году уже пересадили три сердца и 17 почек, восемь из которых — посмертно.

Операции проводила врачебная бригада из института Шалимова.

Благодарность и уважение донору и ее семье за шаг милосердия, благодаря которому четыре человека получили шанс на новую жизнь,

– говорится в сообщении института.

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