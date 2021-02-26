Сердце, почки и печень: на Волыни провели 4 трансплантации от одного донора – фото
26 февраля на Волыни, в городе Ковель трем пациентам пересадили сердце, почки и печень от 44-летней женщины, которая умерла от инсульта.
Источник:24 канал
Донором для трех пациентов стала женщина, которая умерла от инсульта
Основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец рассказала детали операции.
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По ее словам, инсульт у донора произошел во второй раз. Первый раз он произошел год назад — тогда пациентку удалось спасти. Операция ей не помогла.
Вчера после того, как консилиум врачей констатировал смерть мозга, дочь и зять согласились на донорство,
– написала Заславец.
Операции проводила врачебная бригада из института Шалимова.
Благодарность и уважение донору и ее семье за шаг милосердия, благодаря которому четыре человека получили шанс на новую жизнь,
– говорится в сообщении института.
Кому пересадили органы
- Одна почка досталась 24-летней девушке-сироте, у которой есть 5-летняя дочь. 4 года назад у нее отказали почки, поэтому девушка находилась на диализе. Ее новая почка заработала прямо на операционном столе.
- Вторую почку получил 52-летний мужчина из Бердичева. Он имел хроническую болезнь почек и последние 9 месяцев находился на заместительной почечной терапии.
- Новое сердце забилось в груди мужчины из Турийского района. Он несколько лет болел дилатационной кардиомиопатией — сердце не могло перекачивать кровь.
- Печень повезли в Киев, в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины. Пересаживать ее начали утром, пока операция еще продолжается.
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