В недавно опубликованной статье исследователи указали, что такие три показатели, как высокое систолическое артериальное давление, уровень общего холестерина в крови и высокий индекс массы тела в детстве были индивидуально связаны с ухудшением показателей обучения и памяти в среднем возрасте.

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В то же время, когда у человека были два из трех факторов риска, это привело к ухудшению времени реакции и движения. А наличие всех трех провоцировало проблемы со зрением и уменьшением продолжительности внимания и такие люди были примерно на 20 лет когнитивно старше тех, у кого такие факторы риска отсутствуют.

Новое исследование продемонстрировало, что психическое ухудшение может быть вызвано еще в детстве,

– сказали авторы.

Об исследовании

Ученые извлекли данные из лонгитюдного исследования сердечно-сосудистых рисков у молодых финнов, которое начали еще в 1980 году , а каждые 3 – 9 лет дорабатывали.

, а каждые 3 – 9 лет дорабатывали. Велись наблюдения за примерно 3600 финскими мужчинами и женщинами с тех пор, когда им было от 3 до 18 лет.

с тех пор, когда им было от 3 до 18 лет. В 2011 более 2000 участников в возрасте от 33 до 50 лет прошли компьютеризированный когнитивный тест. Он измерял эпизодическую память, кратковременную рабочую память, время реакции и движения, а также визуальную обработку и поддержку внимания.

Когнитивный тест был проведен через 30 лет, поэтому он довольно уникальный. Данные были собраны несколько раз, что дает нам возможность создать профиль фактора сердечно-сосудистого риска,

– отметили исследователи.



На когнитивные функции в старости влияют проблемы с сердцем в детстве / Фото pexels

Выводы из исследования

Авторы предполагают, что важно как можно раньше выявлять лиц из группы риска и принимать профилактические меры, поскольку существует клиническая фаза, когда нет симптомов когнитивных заболеваний. Например, при болезни Альцгеймера этот период может длиться несколько десятилетий.

Кроме того, исследователи считают, что еще с раннего детства нужно прививать здоровый образ жизни, в частности, физические упражнения и диетические привычки, которые должны стать частью взрослой жизни.

Никогда не поздно начать влиять на эти сердечно-сосудистые факторы риска, но поскольку мы знаем, что эти ассоциации возникают в детстве, очень важно сосредоточиться на первичной и профилактической медицине,

– резюмировали авторы.

Ученые продолжают свое исследование. Недавно они измерили когнитивные показатели молодых финнов и их детей, обеспечивая данными между поколениями, которые могут дополнительно выявить связь между ранним здоровьем сердца и когнитивным упадком в зрелом возрасте.