Сертификат для переболевших на COVID будет в Дии

Первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб сообщил, что сертификаты, которые подтверждают факт выздоровления от коронавируса, введут уже с 8 ноября.

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Возможность сгенерировать сертификат в Дии появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.

Важно! Срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса – 90 дней.

На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения,

– рассказал Выскуб.

Как получить сертификат

COVID-сертификат можно сформировать на основании документов о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Документы могут автоматически поступить в систему, если этого не случилось – обратитесь к своему семейному врачу.

Сертификат формируется только на 14 день после тестирования на COVID-19, результат которого является положительным.

Получить сертификат можно у семейного врача.

Далее нужно самостоятельно сгенерировать сертификат в Дии.

Какова заболеваемость коронавирусом в Украине

По данным По данным Минздрава , в течение последних суток заболели 19,4 тысячи человек. В больницы госпитализировали 3 188 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека. Жертвами коронавируса стали 68 727 человек. Зато выздоровели – 2 454 737 пациентов.

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