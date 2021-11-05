Новости о коронавирусе в Украине

Заболеваемость до сих пор высока

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1 654 ребенка и 488 медработников.

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За это время в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Зато выздоровели – 13 281 человек.

За минувшие сутки в Украине провели 148 001 тест на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 71 870,

методом ИФА – 21 173,

исследований экспресс-тестами на антиген – 54 958.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. По состоянию на 5 ноября выздоровели 2 492 419 человек. В то же время 70 842 пациента умерли от осложнений коронавируса.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 1772 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область – 1333 случая;

Житомирская область – 993 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область – 1072 случая;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 581 случай;

Львовская область – 1758 случаев;

Николаевская область – 769 случаев;

Одесская область – 1648 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровненская область – 1010 случаев;

Сумская область – 1113 случая;

Тернопольская область – 749 случаев;

Харьковская область – 1733 случая;

Херсонская область – 647 случаев;

Хмельницкая область – 1192 случая;

Черкасская область – 718 случаев;

Черновицкая область – 577 случаев;

Черниговская область – 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

Так, в течение последних суток прививки против COVID-19 получили 270 320 человек. В частности, первую дозу получили 190 327 человек, вторую дозу, а потому завершили иммунизацию – 79 993 человека.

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Прививки проводили:

1 056 мобильных бригад по иммунизации,

3 186 пунктов прививки,

424 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Отметим, что стартовала вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине 24 февраля 2020 года. По состоянию на сегодня привиты уже 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 424 181,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,

AstraZeneca – 1 416 845,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Напомним, что по данным ЮНИСЕФ, 65% украинцев вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учебного заведения.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Когда в действии появится сертификат о выздоровлении

Источник: Минздрав

Со следующей недели вакцинированные украинцы, которые переболели COVID-19, смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении, который позволит на протяжении 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Внимание! Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

Ляшко назвал особенность этой волны коронавируса в Украине

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны COVID-19 в Украине. 93% госпитализированных не вакцинированы против COVID-19. Он добавил, что благодаря вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 минут – спасают 1 человеческую жизнь.

Когда можно вакцинироваться после выздоровления от коронавируса

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения изменило рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией. В ведомстве отметили, если вы переболели коронавирусом, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.

Влияние коронавируса на смертность

Источник: Опендатабот

Показатели избыточной смертности в течение первых 8 месяцев 2021 года превысили соответствующие значения за прошлый год. В среднем за 5 лет с января по август умирали по 393 тысячи человек, а в этом году – 440 тысяч.

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Обучение в красных зонах должно продолжаться, – Кузин

Источник: брифинг Минздрава

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учеников на каникулы или дистанционное обучение. В то же время в Минздраве уверяют, что решения местных ТЭБ и ЧС не должны противоречить требованиям постановления правительства, а обучение в красных зонах должно продолжаться.

Справка. Сейчас дистанционное обучение для 1 – 11 классов ввели в Киеве, Херсонской, Львовской и Сумской областях. В то же время детские сады работают в обычном режиме, если там есть 100% привитых работников.

В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" ЕС

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

В Министерстве иностранных дел отреагировали на информацию об исключении Украины из "зеленого списка" Евросоюза уже на следующей неделе. В ведомстве заверили: полного закрытия границ ЕС для украинцев не будет.

Новости о коронавирусе в мире 5 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 5 ноября в мире зафиксировали свыше 248 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

Президент Грузии призвала сделать платным лечение для непривитых от коронавируса

Источник: "Эхо Кавказа"

Саломе Зурабишвили назвала "трагедией" эпидемиологическую ситуацию в стране с коронавирусом. Грузинский лидер призвала ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых граждан. Зурабишвили отметила, что в Грузии очень низкие темпы вакцинации. В то же время 99% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, не имеют прививки от COVID-19.

У помощника Байдена, который был с ним в Европе, подтвердили COVID-19

Источник: Bloomberg

Помощник Джо Байдена, который был рядом с американским президентом в течение последней недели в его европейском турне, заболел коронавирусом. После положительного результата теста чиновник ушел на самоизоляцию.

Вена усиливает карантин

Источник: Европейская правда

В Вене очередной раз ужесточают карантинные мероприятия, чтобы замедлить темпы распространения COVID-19. Теперь власти запретили невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские.

В Вене пункт вакцинации открыли в борделе

Источник: Heute

В Австрии решили оригинально привлечь людей к вакцинации от коронавируса. Так, пункт проведения открыли прямо в венском борделе Funpalast. Самое интересное, что заведение продолжает работать в "привычном для себя режиме" даже во время проведения вакцинаций.

Вакцинация в венском борделе: смотрите фото (Heute)