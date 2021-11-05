Новости о коронавирусе в Украине
Заболеваемость до сих пор высока
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1 654 ребенка и 488 медработников.
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За это время в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Зато выздоровели – 13 281 человек.
За минувшие сутки в Украине провели 148 001 тест на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 71 870,
- методом ИФА – 21 173,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 54 958.
Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 1772 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 612 случаев;
- Днепропетровская область – 2388 случаев;
- Донецкая область – 1333 случая;
- Житомирская область – 993 случая;
- Закарпатская область – 469 случаев;
- Запорожская область – 1595 случаев;
- Ивано-Франковская область – 926 случаев;
- Киевская область – 1072 случая;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 581 случай;
- Львовская область – 1758 случаев;
- Николаевская область – 769 случаев;
- Одесская область – 1648 случаев;
- Полтавская область – 1127 случаев;
- Ровненская область – 1010 случаев;
- Сумская область – 1113 случая;
- Тернопольская область – 749 случаев;
- Харьковская область – 1733 случая;
- Херсонская область – 647 случаев;
- Хмельницкая область – 1192 случая;
- Черкасская область – 718 случаев;
- Черновицкая область – 577 случаев;
- Черниговская область – 826 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
Так, в течение последних суток прививки против COVID-19 получили 270 320 человек. В частности, первую дозу получили 190 327 человек, вторую дозу, а потому завершили иммунизацию – 79 993 человека.
Актуально В Украине более 26 тысяч случаев коронавируса, 696 – летальных
Прививки проводили:
- 1 056 мобильных бригад по иммунизации,
- 3 186 пунктов прививки,
- 424 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Отметим, что стартовала вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине 24 февраля 2020 года. По состоянию на сегодня привиты уже 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 18 848 929 прививок.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.
Какими вакцинами прививали украинцев
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 424 181,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,
- AstraZeneca – 1 416 845,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Напомним, что по данным ЮНИСЕФ, 65% украинцев вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учебного заведения.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Когда в действии появится сертификат о выздоровлении
Источник: Минздрав
Со следующей недели вакцинированные украинцы, которые переболели COVID-19, смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении, который позволит на протяжении 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.
Ляшко назвал особенность этой волны коронавируса в Украине
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны COVID-19 в Украине. 93% госпитализированных не вакцинированы против COVID-19. Он добавил, что благодаря вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 минут – спасают 1 человеческую жизнь.
Когда можно вакцинироваться после выздоровления от коронавируса
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения изменило рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией. В ведомстве отметили, если вы переболели коронавирусом, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.
Влияние коронавируса на смертность
Источник: Опендатабот
Показатели избыточной смертности в течение первых 8 месяцев 2021 года превысили соответствующие значения за прошлый год. В среднем за 5 лет с января по август умирали по 393 тысячи человек, а в этом году – 440 тысяч.
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Обучение в красных зонах должно продолжаться, – Кузин
Источник: брифинг Минздрава
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учеников на каникулы или дистанционное обучение. В то же время в Минздраве уверяют, что решения местных ТЭБ и ЧС не должны противоречить требованиям постановления правительства, а обучение в красных зонах должно продолжаться.
В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" ЕС
Источник: твитер Дмитрия Кулебы
В Министерстве иностранных дел отреагировали на информацию об исключении Украины из "зеленого списка" Евросоюза уже на следующей неделе. В ведомстве заверили: полного закрытия границ ЕС для украинцев не будет.
Новости о коронавирусе в мире 5 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 5 ноября в мире зафиксировали свыше 248 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
Президент Грузии призвала сделать платным лечение для непривитых от коронавируса
Источник: "Эхо Кавказа"
Саломе Зурабишвили назвала "трагедией" эпидемиологическую ситуацию в стране с коронавирусом. Грузинский лидер призвала ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых граждан. Зурабишвили отметила, что в Грузии очень низкие темпы вакцинации. В то же время 99% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, не имеют прививки от COVID-19.
У помощника Байдена, который был с ним в Европе, подтвердили COVID-19
Источник: Bloomberg
Помощник Джо Байдена, который был рядом с американским президентом в течение последней недели в его европейском турне, заболел коронавирусом. После положительного результата теста чиновник ушел на самоизоляцию.
Вена усиливает карантин
Источник: Европейская правда
В Вене очередной раз ужесточают карантинные мероприятия, чтобы замедлить темпы распространения COVID-19. Теперь власти запретили невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские.
В Вене пункт вакцинации открыли в борделе
Источник: Heute
В Австрии решили оригинально привлечь людей к вакцинации от коронавируса. Так, пункт проведения открыли прямо в венском борделе Funpalast. Самое интересное, что заведение продолжает работать в "привычном для себя режиме" даже во время проведения вакцинаций.
Вакцинация в венском борделе: смотрите фото (Heute)