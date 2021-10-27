Как получить COVID-сертификат после выздоровления от коронавируса: пошаговая инструкция

В Украине действуют COVID-сертификаты, которые будут удостоверять выздоровление от коронавируса или содержать результаты ПЦР-тестирования.

Кто может получить сертификат после выздоровления от коронавируса

Сертификат могут получить только те люди, которые получили положительный ПЦР-тест или тест на антиген на коронавирус в лабораториях, имеющих лицензию на предоставление таких услуг. Если вы не имеете подтверждения, что болели COVID-19, сертификат получить будет невозможно.

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Как получить сертификат

COVID-сертификат можно сформировать на основании документов о выздоровлении от коронавирусной болезни. Документы могут автоматически поступить в систему, если этого не случилось – обратитесь к своему семейному врачу. Сертификат формируется только на четырнадцатый день после тестирования на COVID-19, результат которого является положительным. Получить сертификат можно у семейного врача. В приложении "Дия" они появятся в ближайшее время. Срок действия такого сертификата – 180 суток с даты тестирования, которое дало положительный результат.

Вакцинация в Украине: коротко

По информации Минздрав, с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 9 363 493 человека.

Получили одну дозу – 9 363 491 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего провели 16 501 573 прививки.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Например, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные. Привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.

Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.



Привилегии для вакцинированных / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала