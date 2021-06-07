Сертификат вакцинации могут использовать в пределах страны во время локдауна: каким образом

Сертификат вакцинации может быть полезен внутри страны. В Министерстве здравоохранения назвали ряд преимуществ для привитых граждан и обладателей иммунных сертификатов.

В Министерстве цифровой трансформации, в планах правительства сделать еще и внутреннюю версию ковидного сертификата.

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Правительство еще должно принять решение о том, когда и при каких обстоятельствах его будут использовать. Возможно, для посещения таких массовых мероприятий, как концерты,

– рассказали в ведомстве.

Что позволит сертификат вакцинации в пределах страны

Один из вариантов, который рассматривают в Министерстве здравоохранения – это применение ковид-сертификатов в регионах красной зоны. Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что это поможет сгладить экономический удар от локдауна.

Ярослав Кучер “Если в заведении персонал привит или у них есть антитела, мы его не закроем и будем пускать туда вакцинированных людей. Если эпидемическая ситуация потребует закрытия торговых центров или общественного транспорта – мы их закроем для тех, кто не провакцинирован. Все эти примеры очень условны, но как-то так должно быть”.

По его словам, подобные преимущества вакцинированных будут прописаны в отдельном постановлении Кабмина не ранее июля. В то же время, правительство будет ориентироваться на темпы и масштабы вакцинации.

Что известно о сертификате вакцинации

Сегодня, 7 июня, Министерство здравоохранения сообщило, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Подробнее об этом здесь.

Обратите внимание! От начала вакцинальной кампании привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).