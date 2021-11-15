В ведомстве отметили, что при наличии мест для самообслуживания в таких центрах работники не только оказывают посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дия.

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Больше всего ЦПАУ присоединились к предоставлению таких услуг в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

Как сгенерировать сертификат в приложении Дия

Авторизуйтесь в приложении; Нажмите "Услуги" и выберите пункт "COVID-сертификаты" – "Получить сертификат"; Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в приложении Дия.

Как сгенерировать сертификат на портале Дия

Авторизуйтесь на портале; В меню "Услуги" нажмите на пункт "Здоровье", а затем – "COVID19-сертификат о вакцинации"; Дайте согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) портале Дия.

К слову, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в правительстве раздумывают о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.