Сервис доставки лекарств возобновил работу почти по всей Украине

Сервис Liki24.com возобновил доставку 15 700 медпрепаратов почти по всей Украине. Теперь жители многих городов и поселков, где пока не работают аптеки, снова смогут получить необходимые лекарства.

Из-за нарушения цепочек снабжения много аптек закрылось. К примеру, в Киеве из 2 тысяч аптек в первые недели войны работала только каждая десятая, передает 24 канал. По информации Всемирной организации здравоохранения, половина аптек прекратила функционировать из-за полномасштабного вторжения РФ, а многие медицинские работники были перемещены или не смогли работать.

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Как заказать лекарства

Для того чтобы обеспечить людей лекарственными средствами в условиях повышенного спроса и нехватки отдельных медпрепаратов, Liki24.com создал логистический центр в Хмельницком и наладил доставку по всей Украине. Через сайт или мобильное приложение на iOS и Android украинцы могут заказать более 15 700 товаров из аптек.

Люди находят и заказывают лекарства на нашей платформе, а мы комплектуем заказы и отправляем их на отделения наших партнеров – Новой Почты и Укрпочты. Доставка возможна даже в самые отдаленные уголки Украины, за исключением тех мест, где сейчас ведутся активные боевые действия,

– заявил СЕО и соучредитель Liki24.com Антон Авринский.

Отправка заказов происходит в тот же или следующий день, а срок доставки зависит от почтового оператора.

Кроме того, в некоторых городах доступна курьерская экспресс-доставка. Адресную доставку можно заказать в Киеве, Виннице, Днепре, Каменском, Кропивницком, Львове, Полтаве, Кременчуге, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Каменце-Подольском, Черновцах, Кривом Роге, Черкассах, а также в Обухове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

Гуманитарная помощь

Через сервис Liki24.com можно получить гуманитарную помощь. В специальной подборке есть товары, переданные нашими друзьями из Европы: обезболивающие, антисептики, лекарства для ЖКТ, витамины, предметы гигиены для женщин и детей. Так, с начала войны более 50 тонн и 60 тысяч упаковок лекарств уже были доставлены десяткам тысяч украинцев, в частности, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Карту функционирующих аптек, а также остатки лекарств можно проверить на сайте Liki24.com.