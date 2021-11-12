В сервисе "Дия" появится еще один вид COVID-сертификатов

В Украине появятся еще один вид COVID-сертификаты. Документы смогут получить вакцинированные дети.

Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге. По ее словам, кроме того, появятся сертификаты для тех, кто выздоровел после коронавирусной инфекции.

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Сертификаты для детей

В приложении "Дия" можно сгенерировать COVID-сертификат для детей от 12 лет, которые получили одну или две дозы вакцины против коронавируса,

– рассказала заместительница министра.

Чтобы получить сертификат, родителям нужно зайти в Дию и добавить свидетельство о рождении ребенка.

COVID-сертификат для выздоровевших

По словам Марии Карчевич, COVID-сертификат, для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, появятся в ближайшее время. Эта услуга сейчас находится на завершающей стадии тестирования.

Как его получить? Сертификат смогут получить только те пациенты, у кого врач диагностировал коронавирус и внес данные в систему. Его можно будет сгенерировать не чаще, чем дважды в год. Он будет действительным только в том случае, если после выздоровления прошло не больше 105 дней.

К слову, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в правительстве раздумывают о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.