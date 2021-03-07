В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"
Еще одна европейская страна одобрила использование российской вакцины против коронавируса. Отныне "Спутником V" будут прививать население Северной Македонии.
Источник:Официальный сайт вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций сообщил об одобрении препарата для экстренного использования. На сайте вакцины указано, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 46 странах.
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"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)", – говорится в сообщении.
Первая партия препарата из России должна прибыть спецтранспортом в воскресенье, 7 марта, информирует Македонское информационное агентство.
Груз с вакциной в аэропорту будут получать министр здравоохранения Венко Филипче и посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин.
В каких странах вакцинируют российским "Спутником V"
Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 46 странах. Среди них:
В то же время в Украине российскую вакцину против коронавируса официально запретили. Кабмин своим указом не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве-агрессоре.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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