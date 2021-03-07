Еще одна европейская страна одобрила использование российской вакцины против коронавируса. Отныне "Спутником V" будут прививать население Северной Македонии.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил об одобрении препарата для экстренного использования. На сайте вакцины указано, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 46 странах.

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"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)", – говорится в сообщении.

Первая партия препарата из России должна прибыть спецтранспортом в воскресенье, 7 марта, информирует Македонское информационное агентство.

Груз с вакциной в аэропорту будут получать министр здравоохранения Венко Филипче и посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин.

В каких странах вакцинируют российским "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 46 странах. Среди них:

В то же время в Украине российскую вакцину против коронавируса официально запретили. Кабмин своим указом не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве-агрессоре.

Обратите внимание! Россия зарегистрировала свою вакцину "Спутник V" еще до завершения клинических испытаний. Впоследствии результаты все-таки опубликовали в международном журнале The Lancet, однако они оказались противоречивыми.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала