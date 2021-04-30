Клещи не падают с деревьев, как считает большинство людей, а цепляются снизу, например за ногу. Далее они ищут неприкрытый участок кожи на теле человека.

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Как защититься от клещей

Человек может и не почувствовать укуса клеща, ведь он обезболивает этот участок. Самый легкий способ защититься – максимальное покрытие тела одеждой.

Можно заправить длинную футболку с рукавами в брюки, брюки в носки. Можно еще надеть светлую одежду, потому что на ней лучше видно,

– рассказал врач-инфекционист Константин Ковалишин.

По словам врача, обработка кожи спреем или кремом еще не гарантия того, что клещ не укусит человека.



Клещ обезболивает участок укуса / Фото Unsplash

Как можно избавиться от клеща

Если вы все-таки нашли клеща на своем теле, от него надо срочно избавиться. Можно обратиться к специалисту, но и сделать это самостоятельно тоже реально. В частности, существует немало народных методов.

Например, можно вытащить его ниткой или с помощью ваты или даже шприца. Медики против таких методов не возражают, если человек может сделать все правильно.

"Если удалять самостоятельно, то не нужно никаких масел. Просто берете пинцет или ветеринарный набор, который можно приобрести в аптеке. Пинцетом старайтесь захватить его как можно ближе к коже и медленно, постепенно тянете вверх", – рассказал врач-инфекционист.

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Клеща не стоит смазывать

Врачи отмечают, что клеща ничем не надо смазывать, даже антисептическим средством. В противном случае у паразита начинается удушье и рвота, а это повышает риск занесения инфекции.

Клещи – переносчики более сотни инфекций, которые могут угрожать человеку. В обществе бытует мнение, что паразита стоит сдать в лабораторию на проверку. Однако врачи советуют действовать по-другому.

Если мы сдадим его в лабораторию, то фактически будем исследовать здоровье клеща, а оно нам не интересно. Если мы найдем какого-то возбудителя в клеще, то это не гарантирует того, что этот клещ передал болезнь,

– рассказал врач-инфекционист.

Когда стоит обращаться к врачу

После укуса клеща человеку необязательно идти в лабораторию. В таком случае стоит прислушаться к собственному организму. Если у вас появится плохое самочувствие или повышенная температура, тогда это может быть признаком инфекции.



После укуса клеща человеку необязательно идти в лабораторию / Фото Unsplash

Какие болезни переносят клещи

В Украине самые распространенные заболевания, которые переносят клещи – это болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Если от энцефалита существует эффективная вакцина, то с болезнью Лайма ситуация значительно сложнее.

Ввиду этого, важно выявить заболевание на ранних этапах.

В случае болезни Лайма будет один очень показательный симптом – мигрирующая эритема. Это красное пятно с просветлением в центре, которое может перемещаться по телу человека. Оно обычно возникает на месте, где укусил клещ, не зудит и не чешется,

– отметил врач-инфекционист.

Уже на этом этапе очень важно обратиться к врачам, чтобы избежать серьезных последствий. Большинство пациентов, которые проходят полный курс употребления антибиотиков, полностью выздоравливают.

О собственной защищенности от клещей лучше подумать заранее. В частности, стоит проследить, чтобы вся поверхность кожи была закрытой. Также важно быть осторожными, чтобы не превратить отдых в постоянный обзор.