Сезонный вирус вышел из-под контроля: дети не выработали к нему иммунитет

Сейчас по всему миру циркулирует респираторный сезонный вирус. Но сейчас наблюдается неожиданный всплеск инфекции, поскольку дети не выработали к нему иммунитет из-за карантинных мер в 2020 году и в начале 2021 года.

Локдаун, ношение масок, дистанционное обучение и социальная дистанция, которые использовались во время всплесков COVID-19, помогали снизить распространение болезни. Но позже проявился побочный эффект – за то, что дети стали значительно реже сталкиваться с другими вирусными инфекциями, их организм не выработал против них иммунитет.

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Как все начиналось

К примеру, в марте началось повышение госпитализации детей и младенцев, некоторые из них с трудом могли дышать. Те, которые не были инфицированы коронавирусом, болели обычным респираторным сезонным вирусом, который преимущественно распространяется зимой. Весной его распространение традиционно должно снижаться, но в 2021 году все произошло иначе – он начал распространяться с невиданной ранее интенсивностью.

Летом также случился внесезонный всплеск – дети начали массово болеть как и в США, так и в Швейцарии, Японии и Великобритании.

По словам врачей, странное поведение вируса является косвенным следствием пандемии коронавируса. В прошлом году карантин и гигиенические меры прекратили распространение коронавируса и других респираторных вирусов, в том числе гриппа. В результате этого у детей не было возможности выработать против них иммунитет.

Как только меры ослабили, младенцы и дети оказались благоприятными к заражению обычными вирусами, что привело к внезапным всплескам в неожиданные моменты.

Если вы пропустите один сезон, значит, вы не выработаете антитела против него, а у матерей не вырабатываются антитела, которые затем могут передаваться младенцам,

– объяснила директор отделения детских инфекционных заболеваний детской больницы "Маймонида" Рабиа Ага.

Врачи из США предупредили, что даже после летнего всплеска медицинские учреждения должны оставаться на страже, поскольку теперь неизвестно, когда снова ожидать сильную волну РСВ.

Какой выход из ситуации предлагают врачи

Так, постоянное мытье рук и удержание уязвимых детей от людей с насморком и кашлем может способствовать распространению РСВ. Но параллельно с этим, это может сгладить пик эпидемии респираторных вирусов. Также не стоит забывать, что можно сделать прививку против гриппа.