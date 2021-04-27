При остром миелоидном лейкозе нарушается процесс кроветворения. Костный мозг начинает вырабатывать избыточное количество аномальных предшественников лейкоцитов – миелоидных клеток, которые начинают быстро размножаться и накапливаться, нарушая функцию здоровых клеток.

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Ученым из Великобритании удалось разработать лекарства против рака крови, которые блокируют аномальное производство миелоидных клеток. Новый препарат значительно продлил жизнь лабораторным животным.

Что этому предшествовало

Еще в 2017 году ученые обнаружили, что в развитии миелоидной лейкемии ключевую роль играет фермент METTL3. Его экспрессия резко повышается в определенных типах клеток.

Но сейчас команда идентифицировала молекулу STM2457, которая может подавлять METTL3.

Как проводились исследования

Сначала группа ученых протестировала потенциал STM2457 на культуре клеток от пациентов с лейкозом и обнаружила, что он значительно снижает рост и пролиферацию злокачественных клеток. Более того – лечение вызвало апоптоз и приводило к их гибели.

После этого исследователи ввели раковые клетки человека мышам и обработали их STM2457.

И терапия помогла. Она имела такие же положительные результаты, как и во время лабораторных исследований и значительно увеличила продолжительность жизни грызунов.

Это совершенно новая область в исследовании рака и первая подобная лекарствам молекула данного типа. Предварительные результаты выглядят очень многообещающими и мы надеемся на старт клинических исследований уже в следующем году,

– заявил соавтор работы Константинос Целепис.

Ученые считают, что стратегию нацеливания на ферменты можно использовать для лечения и других типов рака. Но сейчас главная задача ученых – сосредоточиться на изучении вариантов против острого миелоидного лейкоза.